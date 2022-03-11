نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قُتل الميجر جنرال بالجيش الروسي، أندريه سوخوفيتسكي، أثناء القتال في أوكرانيا، وفقًا لبيان صادر عن حكومة مدينة نوفوروسيسك في روسيا في 3 مارس/اذار.

وقالت الحكومة في البيان إن سوخوفيتسكي - نائب قائد قوات الأسلحة المشتركة الـ41 للقوات البرية الروسية- توفي يوم 28 فبراير/ شباط "أثناء قيامه بمهمة قتالية خلال عملية خاصة في أوكرانيا".

وذكر البيان أن سوكوفيتسكي خدم سابقًا في الجيش الروسي خلال عمليات في منطقة شمال القوقاز وسوريا.

ويذكر أن وزارة الدفاع الأوكرانية قالت، الثلاثاء، إن جنرالاً روسيًا هو اللواء فيتالي جيراسيموف قُتل في معركة بالقرب من خاركيف، وذلك في بيان قصير لم يقدم دليلا على وفاة الجنرال ولم يذكر تفاصيل عن موعد مقتله.

لم تذكر وسائل الإعلام الرسمية الروسية حينها شيئًا بشأن غيراسيموف ، على الرغم من أنها ذكرت روسًا آخرين قتلوا في أوكرانيا. ولم ترد وزارة الدفاع الروسية على الفور على أسئلة شبكة CNN بشأن غيراسيموف، الثلاثاء، وهو يوم عطلة رسمية في روسيا.