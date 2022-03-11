أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيان، الخميس، إن أوكرانيا فقدت جميع الاتصالات مع محطة تشيرنوبل للطاقة النووية.

ويأتي بيان الوكالة بعد يوم من فقدان المحطة التي تسيطر عليها روسيا إمدادات الكهرباء الخارجية.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن الوكالة على علم بالتقارير التي تفيد بإعادة الكهرباء إلى المحطة وتبحث عن تأكيد.

وفي وقت سابق يوم الخميس، أبلغت الهيئة المشغلة للمحطات النووية الأوكرانية الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن مولدات الطوارئ توفر الكهرباء للمحطة.

وجاء في بيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "فقدان السلطات الأوكرانية الاتصالات مع المحطة النووية يعني أن الهيئة المشغلة لم تعد قادرة على تقديم معلومات محدثة حول المحطة إلى الوكالة الدولية".

واستشهدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالهيئة المشغلة للمحطات النووية قائلة: "وفقًا للمعلومات الواردة قبل فقدان الاتصالات، فقد تضرر كلا من خطي الكهرباء بالمحطة، مما أدى إلى فصلها عن الشبكة".

وأوضح بيان الوكالة الدولية أن "ذلك لن يكون له تأثير كبير على سلامة المحطة، حيث أن مياه التبريد الموجودة بالمحطة كافية دون الحاجة للكهرباء ".

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الهيئة المشغلة للمحطات النووية قالت إن 8 من المفاعلات الخمسة عشر في أوكرانيا لا تزال تعمل، بما في ذلك مفاعلان في محطة الطاقة النووية زابوروجيا، و3 في ريفن، وواحد في خميلنيتسكي واثنان في جنوب أوكرانيا وأضافت أن مستويات الإشعاع في المواقع الأربعة كانت طبيعية.

وقال غروسي إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية على اتصال بالسلطات الأوكرانية بشأن أنظمة مراقبة الإشعاع في البلاد.