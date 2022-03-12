مسؤولون لـCNN: مقتل جنرال روسي ثالث في أوكرانيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال مسؤولون غربيون، لشبكة CNN، إن جنرالا روسيا ثالثا قتل على أيدي القوات الأوكرانية، وأضاف المسؤولون أنه تم التعرف على هوية الجنرال الروسي وهو أندريه كوليسنيكوف.

ووفقا لموقع وزارة الدفاع الروسية، كان كوليسنيكوف قائد المنطقة العسكرية الشرقية.

وأشار مسؤول دفاعي غربي إلى أن 3 جنرالات روس فقط قتلوا خلال الصراع في سوريا، ورجح المسؤول أن روسيا لديها حاليا 20 جنرالا في أوكرانيا.

وأشاد المسؤول بقوة المقاومة الأوكرانية، خاصة حول كييف وميكولايف، حيث أحبطت المحاولات الروسية للالتفاف حول المدن.

يذكر أن شبكة CNN قالت، الخميس، إن الجنرال الروسي أندريه سوخوفيتسكي قُتل أيضا أثناء القتال في أوكرانيا، وفقًا لبيان صادر عن حكومة مدينة نوفوروسيسك في روسيا في 3 مارس/آذار.

وقالت الحكومة في البيان إن سوخوفيتسكي توفي يوم 28 فبراير/ شباط "أثناء قيامه بمهمة قتالية خلال عملية خاصة في أوكرانيا".

وذكر البيان أن سوكوفيتسكي شارك في عمليات في منطقة شمال القوقاز وسوريا.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، الثلاثاء، إن الجنرال الروسي فيتالي غيراسيموف قُتل في معركة بالقرب من خاركيف.

ولم تصدر وزارة الدفاع الروسية تعليقا.