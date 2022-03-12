بايدن: لن نخوض حربا عالمية ثالثة في أوكرانيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، أن بلاده لن ترسل قوات برية إلى أوكرانيا، وقال: "لن نخوض الحرب العالمية الثالثة في أوكرانيا".

وشدد بايدن على دعم الولايات المتحدة الكامل لحلفائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ووعد بأن واشنطن ستدافع عن "كل شبر" من أراضي الناتو.

وأضاف: "أريد أن أكون واضحا، سوف نتأكد من أن أوكرانيا لديها الأسلحة للدفاع عن نفسها أمام القوات الروسية الغازية، وسنرسل الأموال والمساعدات الغذائية لإنقاذ حياة الأوكرانيين، وسنرحب باللاجئين الأوكرانيين بأذرع مفتوحة إذا جاؤوا إلى هنا".

وشكر بايدن أعضاء مجلس النواب الأمريكي على دعمهم لأوكرانيا، مشيرًا إلى أنه تحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، لنحو ساعة، وأضاف أنه يتحدث إلى الرئيس الأوكراني "بشكل شبه يومي".

وشدد الرئيس الأمريكي على أهمية تحرك الولايات المتحدة وحلفائها معًا خلال مواجهة روسيا.

وقال بايدن: "أعلم أنني أحبطتكم من حين لآخر، لكن الأهم من تحركنا عندما نريد هو التأكد من أن كل أعضاء الناتو متحدون.. لديهم نقاط ضعف مختلفة عما لدينا".