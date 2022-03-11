من بداية رئاسته إلى اليوم.. كيف تغير فلاديمير بوتين على مدى أكثر من 20 عامًا؟

بايدن يصف بوتين بالطاغية: التكاليف ستكون أعلى إذا لم نتعامل معه الآن

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الجمعة، أن أمريكا وحلفاءها سيسحبون صفة "الدولة التفضيلية" من روسيا، والتي تدل على وجود علاقات تجارية طبيعية بن البلدان، في خطوة جديدة من أمريكا ودول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي لمعاقبة موسكو على غزوها المروع وغير المبرر للأراضي الأوكرانية.

وقال بايدن في البيت الأبيض الجمعة: "في الوقت الذي يواصل فيه بوتين اعتداءه بغير رحمة، تواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها العمل على زيادة الضغط الاقتصادي على بوتين وعزل روسيا أكثر على الصعيد العالمي".

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: "سنعلن معا عن خطوات جديدة أخرى لمحاصرة بوتين ومحاسبته بشكل أكبر بسبب هجومه على أوكرانيا"، حسب تعبيره.

وستوجه هذه الخطوة، التي تحتاج لموافقة من الكونغرس، ضربة قوية للعلاقات التجارية الطبيعية بين روسيا وأمريكا.

وأعلن بايدن أيضا أن أمريكا ستحظر الصادرات الروسية من الألماس غير الصناعي والكحول والمأكولات البحرية، وأضاف قائلا إن واشنطن ستحظر أيضا تصدير السلع الثمينة إلى روسيا، واتفق قادة دول مجموعة السبع على منع روسيا من الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وفقا لبايدن.

وأردف الرئيس الأمريكي قائلا: "بوتين معتد، ويجب أن يدفع الثمن، لا يمكنه أن يشن حربا تهدد أساسات السلام والاستقرار الدوليين ثم يطلب مساعدات مالية من المجتمع الدولي"، حسب قوله.

وستطبق كل دولة سحب الصفة التفضيلية من روسيا حسب أنظمتها الداحلية، ومن غير المعروف بعد موعد مصادقة الكونغرس على هذا القرار.