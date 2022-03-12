الموت في مكان تبدأ فيه الحياة.. روسيا تقصف مستشفى للولادة في أوكرانيا

كييف، أوكرانيا (CNN)—صور فريق CNN في مدينة دنيبرو وسط أوكرانيا، ما يبدو أنها نيران مضادة للطائرات، بالإضافة على أنهم شعروا بانفجارين على الأقل، صباح السبت.

وتعرضت دنيبرو لثلاث ضربات فجر الجمعة، استهدفت مدرسة ومبنى سكني ومصنع أحذية، في حين تم الإبلاغ عن مقتل مدني واحد.

أفاد فريق CNN في العاصمة، كييف، أنها سمعت دوي انفجارات في الساعات الأولى من صباح يوم السبت، حيث وصفت كبير المراسلين الدوليين كلاريسا وارد "انفجارات بلا توقف استمر عدة دقائق".

وقالت الأمم المتحدة، الجمعة، إن ما لا يقل عن 2.5 مليون شخص فروا من أوكرانيا وسجلت 1546 ضحية من المدنيين في أوكرانيا حتى، الجمعة، بما في ذلك 564 قتيلا و982 جرحى - على الرغم من تقديرهم أن العدد الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.