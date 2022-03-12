تقدم القوات الروسية نحو كييف.. إليكم أبرز التطورات حتى 7 صباحا

كييف، أوكرانيا (CNN)— أفادت فرق CNN في كييف أنها سمعت انفجارات في الساعات الأولى من يوم السبت، حيث تتعرض العاصمة لضغوط مع استمرار العمليات العسكرية التي أعلن عنها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي.

كما تتعرض مدن خاركيف وماريوبول وميكولايف وسومي لهجوم روسي مستمر، وتعرضت المدن الرئيسية بما في ذلك دنيبرو ولوتسك وتشرنيهيف لضربات بالصواريخ، مما أدى إلى سقوط قتلى، وأصابت الغارات مباني مدنية منها مدرسة ومباني سكنية ومصنع أحذية وملعب لكرة القدم ومكتبة.

ووسعت القوات الروسية هجومها إلى غرب أوكرانيا لأول مرة، الجمعة، بضربات استهدفت مطارات عسكرية.

وإلى الشرق، هناك أدلة متزايدة على أن بلدة فولنوفاكا قد سقطت في أيدي القوات الروسية وحلفائها في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، في حين يبدو أن مدينة خيرسون الجنوبية قد تم الاستيلاء عليها، وفقًا لمخابرات الدفاع الأمريكية.