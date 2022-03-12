من بداية رئاسته إلى اليوم.. كيف تغير فلاديمير بوتين على مدى أكثر من 20 عامًا؟

(CNN)-- لا تزال التوترات عالية مع حلول الليل في العاصمة الأوكرانية بعد أكثر من أسبوعين من غزو روسيا للبلاد.

هذه هي آخر التحديثات التي يجب أن تعرفها الآن:

القوات الروسية تقترب من كييف: أفادت فرق CNN في كييف بسماع انفجارات في الساعات الأولى من يوم السبت، حيث تتعرض العاصمة لضغوط. يقع الجزء الأكبر من القوات البرية الروسية على بعد حوالي 25 كيلومترًا (15.5 ميلًا) من وسط كييف، وفقًا لمسؤولي دفاع بريطانيين. تواصل الضربات الروسية قصف المباني المدنية: تحول فندق بارز في مدينة تشيرنيهيف الشمالية إلى أنقاض خلال الليل إلى جانب شبكة الكهرباء المحلية.

زيلينسكي يقول "خط المواجهة" موجود في كل مكان: بينما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده أكثر اتحادًا من أي وقت مضى وهي تواجه الغزو الروسي، قال "بعض المدن الصغيرة لم تعد موجودة بعد الآن... لقد اختفت للتو". وأضاف أن مفاوضات إنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا "يجب أن تبدأ بوقف إطلاق النار".

كما دعا إلى الإفراج الفوري عن إيفان فيدوروف، عمدة مدينة ميليتوبول، الذي اعتقله مسلحون يوم الجمعة.

دعوة لوقف إطلاق النار: حث المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا خلال مكالمة استمرت 75 دقيقة يوم السبت. تأتى الدعوات لوقف إطلاق النار فى الوقت الذى أفادت فيه الأمم المتحدة أن 1500 مدنى على الأقل تكبدوا خسائر فى الأرواح منذ بدء الحرب فى 24 فبراير/ شباط.

الروس يطالبون بالسيطرة على محطة نووية: وصل المسؤولون الروس إلى أكبر محطة للطاقة النووية في أوكرانيا، مطالبين بالسيطرة على المنشأة، وفقًا لبيان صادر عن شركة الطاقة النووية التي تديرها الدولة في أوكرانيا.

هجمات على مدن رئيسية: شعر صحفيو شبكة CNN في مدينة دنيبرو بوسط أوكرانيا بانفجارين على الأقل وشاهدوا ما بدا أنه بقايا نيران مضادة للطائرات في ساعة مبكرة من صباح السبت. كما تتعرض مدن خاركيف وماريوبول وميكولايف وسومي لهجوم روسي مستمر.

يأتي ذلك في الوقت الذي وسعت فيه القوات الروسية هجومها إلى غرب أوكرانيا للمرة الأولى، الجمعة، بضربات استهدفت مطارات عسكرية من بينها واحدة في فاسيلكيف جنوب كييف يوم السبت.

إلى الشرق، هناك أدلة متزايدة على أن بلدة فولنوفاكا قد سقطت في أيدي القوات الروسية وحلفائها في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد. يبدو أن مدينة خيرسون الجنوبية قد تم الاستيلاء عليه ، وفقًا لمعلومات استخباراتية أمريكية.