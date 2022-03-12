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(CNN)-- سجّلت الأمم المتحدة 1581 ضحية مدنية - 579 قتلوا و1002 جرحى - منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط.

ومن بين القتلى 42 طفلا، مع 54 آخرين من بين الجرحى، وفقا لأحدث تقرير للأمم المتحدة عن الخسائر في صفوف المدنيين. وتم تسجيل أكبر عدد من الضحايا في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الحكومة الأوكرانية.

وبحسب تقرير الأمم المتحدة، فإن "معظم الإصابات بين المدنيين التي تم تسجيلها نتجت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات تأثير واسع النطاق، بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق، والضربات الصاروخية والجوية".

يعتقد مكتب حقوق الإنسان التابع للمنظمة أن العدد الفعلي للضحايا "أعلى بكثير خاصة في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة وخاصة في الأيام الأخيرة"، بعد ورود تقارير عن أعمال قتالية عنيفة في مناطق مثل خاركيف وماريوبول ودونيتسك"، حيث توجد مزاعم بمئات ضحايا مدنيين".