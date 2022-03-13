من بداية رئاسته إلى اليوم.. كيف تغير فلاديمير بوتين على مدى أكثر من 20 عامًا؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أوضح ستيف هال، المسؤول السابق بوكالة الاستخبارات الأمريكية أو ما يُعرف بـ"CIA"، والذي ترأس عمليات روسيا سابقا، ما ينبغي على بوتين الخوف منه مع استمرار العمليات العسكرية التي أعلن عنها في أوكرانيا.

جاء ذلك في مقابلة لهال على CNN حيث قال: "نظرا للنظام القائم في روسيا تحت ’البوتينية‘ لدينا هنا 3 فروع للحكومة في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن في روسيا لدينا في الأساس بوتين ثم النخبة العسكرية والأمنية بالإضافة إلى الأوليغارشيين (نخبة من الأثرياء الروس) الممسكين بالاقتصاد وعمليات تبييض الأموال.."

وتابع المسؤول الاستخباراتي السابق قائلا: "الأولوغارشيين مثل خودورفسكي الذي كان منهم قبل أن يسجن، لديهم نوع من التحكم ويتمتعون بقطعة من الكعكة الاقتصادية ولديهم نفوذ قليل، ولكن اعتقد أن الأشخاص الذي يقلقون بوتين أكثر هم المسؤولون الأمنيون الذين ليس لديهم فقط النفوذ وقوات مسلحة تأتمر بأمرهم.."

وأضاف: "لديهم (المسؤولون الأمنيون) أيضا نفوذ استخباراتي وقدرة على استخدامها، واعتقد أن هذا الجانب من النظام الذي وضعه بوتين بالتحديد أكثر ما يقلقه.."