تحديث استخباراتي بريطاني عما تحاول القوات الروسية القيام به بأوكرانيا

لماذا قد تكافح روسيا للاستيلاء على الأصول الغربية التي تركتها الشركات

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الدفاع البريطانية، الأحد، في أحدث تقييم استخباراتي لها أن القوات الروسية تحاول "تطويق" القوات الأوكرانية في شرق البلاد وتتقدم غربا.

وأوضحت الوزارة أن "القوات الروسية تحاول تطويق القوات الأوكرانية في شرق البلاد بينما تتقدم من اتجاه خاركيف في الشمال وماريوبول في الجنوب"، مضيفة أن "القوات الروسية التي تتقدم من القرم تحاول الالتفاف على ميكولايف وهي تتطلع للقيادة غربًا نحو أوديسا".

ولفتت الدفاع البريطانية إلى أن "روسيا تدفع ثمناً باهظاً مقابل كل تقدم حيث تواصل القوات المسلحة الأوكرانية مقاومتها الشديدة في جميع أنحاء البلاد".

ويذكر أن القوات الروسية وجهت ضربة جوية استهدفت قاعدة عسكرية تضم المركز الدولي لحفظ السلام والأمن (IPSC) بالقرب من مدينة لفيف شمال غرب البلاد في وقت مبكر من صباح الأحد بالتوقيت المحلي، وفقًا للمكتب الصحفي للحكومة الإقليمية لفيف.