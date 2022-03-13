أوكرانيا: ضربة روسية تستهدف قاعدة عسكرية تتضمن مركز تدريب لقوات حفظ السلام في لفيف

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كييف، أوكرانيا (CNN)—استهدفت ضربة جوية روسية، صباح الأحد، المركز الدولي لحفظ السلام والأمن (IPSC) بالقرب من مدينة لفيف شمال غرب البلاد قرب الحدود البولندية وفقًا للمكتب الصحفي للحكومة الإقليمية في لفيف.

ويعد مركز IPSC قاعدة عسكرية ضخمة تضم مركزًا لتدريب الجنود في الغالب لبعثات حفظ السلام، في حين قالت الحكومة الإقليمية إنه ووفقًا للبيانات الأولية، أطلقت روسيا ثمانية صواريخ بالقرب من لفيف، ويتم التحقق فيما إذا كان هناك ضحايا.

ويشار إلى أن الضربات الجوية الروسية على القاعدة العسكرية تأتي في الوقت الذي تكثف فيه القوات الروسية هجومها صوب غرب أوكرانيا.

ويذكر أن لفيف هي مركز ثقافي لأوكرانيا ومركز المدينة التاريخي هو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو. وهي أيضًا نقطة طريق لأولئك الذين نزحوا بسبب الحرب، حيث يتدفق آلاف الأشخاص إلى المدينة هربًا من البلدات والمدن التي تعرضت للقصف في جميع أنحاء البلاد أو لشق طريقهم إلى الحدود البولندية على بعد حوالي 43 ميلاً (70 كيلومترًا).

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