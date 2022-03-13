أوكرانيا.. مسؤولو ماريوبول: مقتل نحو 2200 شخص جراء الهجوم الروسي على المدينة المحاصرة

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(CNN)-- قال مسؤولون في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة إنه نظرًا لأن القافلة الإنسانية التي طال انتظارها لا تزال على بعد مسافة من المدينة، فقد عانت من 22 هجومًا بالقنابل في الـ 24 ساعة الماضية (حتى الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي).

وقال مجلس المدينة "لقي 2187 من سكان ماريوبول حتفهم حتى الآن جراء هجمات روسيا". وهذا يمثل زيادة حادة عن الرقم الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا والذي بلغ قرابة 1600.

وقال مسؤولون: "لا يزال الوضع في ماريوبول صعبًا للغاية. فالمدينة ليس بها كهرباء ولا ماء ولا تدفئة ولا اتصالات متنقلة تقريبًا، كما أن الطعام والماء ينفد".

واتهم مجلس المدينة القوات الروسية والمليشيات الانفصالية التي تدعمها بـ"تعمد إطلاق النار على الأحياء السكنية". وأضافت أن جزءا من جامعة ولاية ماريوبول تعرض للقصف يوم الأحد.

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