عقوبات أمريكية على أشخاص مقربين من بوتين

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، إنها فرضت عقوبات على أشخاص مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب "تمكينهم بوتين من شن الحرب ضد أوكرانيا".

وأوضحت وزارة الخزانة، في بيان، أن العقوبات شملت مسؤولين روس و12 عضوا من مجلس الدوما ورجال أعمال وبعض أفراد عائلاتهم.

وشملت العقوبات 3 أفراد من عائلة المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ورجل الأعمال الروسي فيكتور فيكسيلبيرغ و 10 أعضاء من مجلس إدارة بنك VTB الخاضع للعقوبات، و 12 عضوا من مجلس الدوما، بمن فيهم رئيس المجلس فياتشيسلاف فولودين، ورئيس الحزب الشيوعي غينادي زيوغانوف.

وحظيت العقوبات على زيوغانوف بتغطية خاصة في وسائل الإعلام الحكومية الروسية، وقد وصف غينادي زيوغانوف تطبيق العقوبات عليه بـ"المكافأة وإقرارًا لجهوده من أجل إحلال السلام والنضال ضد النازية"، مرددًا الحجج التي برر بها بوتين غزو أوكرانيا.

يذكر أن ديمتري بيسكوف صدرت بحقه عقوبات في 3 مارس/ آذار بسبب "دوره الرئيسي في الترويج لروسيا"، لكن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت، الجمعة، فرضت عقوبات على زوجته، تاتيانا نافكا، واثنين من أبنائه.

وقال بيان وزارة الخزانة الأمريكية إن تاتيانا نافكا تمتلك "إمبراطورية من الممتلكات تزيد قيمتها على 10 ملايين دولار".