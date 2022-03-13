نائب الرئيس الأمريكي: غزو روسيا لأوكرانيا يهدد الديمقراطية في أوروبا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- حذرت نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس من أن "الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا يشكل تهديدًا لجميع الديمقراطيات في أوروبا"، وأكدت على الوحدة بين الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقالت هاريس، في اجتماع للجنة الوطنية للحزب الديمقراطي الأمريكي، السبت، في واشنطن: "الغزو الروسي لا يهدد الديمقراطية الأوكرانية فحسب، بل يهدد الديمقراطية والأمن في جميع أنحاء أوروبا"، وأضافت: "المحيط الذي يفصل بيننا لن يتركنا بمنأى عن هذا العدوان".

وأشارت كامالا هاريس إلى رحلتها الأخيرة إلى بولندا ورومانيا، وقالت نائب الرئيس الأمريكي إنها شددت على أن "أكبر قوة لحلف الناتو تكمن في وحدته".

وأضافت وسط تصفيق الحشد: "الولايات المتحدة تقف بحزم إلى جانب الشعب الأوكراني في الدفاع عن الناتو".

وتحدثت هاريس للحضور عن لقاء مع طالب مغربي فر من أوكرانيا وكذلك محنة ملايين اللاجئين الفارين من الهجوم الروسي على أوكرانيا.