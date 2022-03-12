من بداية رئاسته إلى اليوم.. كيف تغير فلاديمير بوتين على مدى أكثر من 20 عامًا؟

بوتين من وسط مضيفات طيران: العقوبات تعادل إعلان حرب.. وشكرا لله أن هذا لم يحدث بعد

(CNN)-- قال مصدر من قصر الإليزيه تحدث بعد مكالمة هاتفية السبت بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز مع الرئيس الروسي، إن الحالة العقلية لفلاديمير بوتين هي أنه لا يزال "مصممًا" على موقفه.

وقال المصدر إنه منذ تحدث الزعماء الثلاثة آخر مرة الخميس، بدا أن بوتين لا يزال "مصممًا على تحقيق أهدافه في أوكرانيا"، لكن حقيقة استمراره في التحدث إلى القادة الفرنسيين والألمان توحي بأنه "لا يستبعد إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي جملة وتفصيلاً".

في وقت سابق السبت، طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من ماكرون الضغط على بوتين لوقف إطلاق النار وإثارة قضية اعتقال عمدة ميليتوبول. وقال المصدر إن ماكرون وشولتز فعلوا ذلك.

وقال المصدر: "لقد طالبنا بوقف فوري لإطلاق النار، وبدء المفاوضات حول ثلاث نقاط: المسائل المتعلقة بالأمن، وتلك المتعلقة بالسيادة الأوكرانية، وثالثًا، تلك القضايا التي أثارتها كل من أوكرانيا وروسيا مؤخرًا".

وقال المصدر إن مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي يخططان لمزيد من العقوبات. وستناقش العقوبات الأوروبية الجديدة الأسبوع المقبل في بروكسل.

ولدى سؤاله عن احتمال فرض عقوبات أوروبية على صادرات الطاقة الروسية، كرر المصدر ما قاله ماكرون في قمة فرساي، الجمعة، بأنه لا يوجد شيء "ممنوع" مع عدم وجود خيار مطروح على الطاولة.