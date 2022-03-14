من بداية رئاسته إلى اليوم.. كيف تغير فلاديمير بوتين على مدى أكثر من 20 عامًا؟

عاصفة فضائية تُجهز على 40 قمرًا صناعيًا لإيلون موسك.. وهذا ما سيحدث لها

تعرّف إلى إيلون موسك.. الرجل الذي سيغير تاريخ البشرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال إيلون موسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وسبيس إكس، إنه يتحدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قتال رجل لرجل، في تغريدة يوم الاثنين، بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وغرد ماسك: "أنا هنا أتحدى فلاديمير بوتين في قتال فردي. الرهان هو أوكرانيا".

وكتب بعض هذه الكلمات باللغة الروسية والأوكرانية، إضافة إلى اللغة الإنجليزية.

I hereby challenge Владимир Путин to single combat Stakes are Україна

وفي تغريدة لاحقة، خاطب موسك الحساب الرسمي للرئاسة الروسية، متحديًا: "هل توافق على هذا القتال؟"

Вы согласны на этот бой? @KremlinRussia_E

ولم يقدم أي تفاصيل إضافية حول كيفية حدوث ذلك بالفعل.

كان موسك أعلن إرسال أنظمة ستارلينك لاتصالات الأقمار الصناعية إلى أوكرانيا بعد فترة وجيزة من الغزو لتوفير الوصول إلى الإنترنت.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال ديمتري روجوزين، رئيس وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس)، إن روسيا لن ترسل محركات صاروخية إلى الولايات المتحدة بعد الآن ردًا على العقوبات، قائلاً: "دعهم يطيرون على شيء آخر، أعواد المكنسة".

ورد مدير إطلاق "سبيس إكس" عندما أطلقت الشركة أقمار ستارلينك الصناعية، الأربعاء: "حان الوقت للسماح لعصا المكنسة الأمريكية بالتحليق وسماع أصوات الحرية".

وغزت روسيا أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي. واجتاحت القوات الروسية العديد من المدن دون سيطرة كاملة عليها، فيما قدرت تقارير استخباراتية أن حشود روسية متواجدة حاليًا على بعد 25 كيلومترًا من العاصمة كييف.

ودخل مفاوضون أوكرانيون وروسيون جولة مفاوضات رابعة، الاثنين. ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المحادثات بـ"الصعبة". وقال زيلينسكي في رسالة بالفيديو: "هذا المساء سنبلغ عن النتيجة".