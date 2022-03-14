مسؤول أمريكي يكشف لـCNN ما طلبته روسيا من الصين بشأن أوكرانيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال مسؤول أمريكي كبير، لشبكة CNN، إن روسيا طلبت من الصين مساعدة عسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك طائرات بدون طيار.

وأضاف المسؤول أن المساعدة التي طلبتها روسيا من الصينيين ستكون كبيرة ويمكن أن تغير الأوضاع حيث لا تزال القوات الأوكرانية قادرة على السيطرة.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، لدانا باش في برنامج "حالة الاتحاد" على شبكة CNN، الأحد، إن تقديم الصين دعما لروسيا يثير "القلق".

وذكر سوليفان أن أمريكا تراقب الوضع "عن كثب لنرى إلى أي مدى تقدم الصين فعليا أي شكل من أشكال الدعم المادي أو الاقتصادي لروسيا، إنه مصدر قلق بالنسبة لنا، وقد أبلغنا بكين بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي ونسمح لدولة بتعويض روسيا عن خسائرها جراء العقوبات الاقتصادية".

وقال سوليفان إن الولايات المتحدة أوضحت لبكين أنه ستكون هناك "عواقب للجهود واسعة النطاق الساعية لمنح الكرملين حلا بديلا للعقوبات الأمريكية".

وأضاف: "لن نسمح لذلك بالمضي قدما وإيجاد شريان حياة من أي دولة لروسيا بشأن العقوبات الاقتصادية".

ومن المقرر أن يلتقي سوليفان مع نظيره الصيني يانغ جيتشي في روما، الاثنين.

يذكر أن البيت الأبيض قال، الأسبوع الماضي، إن الصين "ملتزمة بالمتطلبات التي تم وضعها بشأن العقوبات".

وفي المقابل، قال ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في الولايات المتحدة، لشبكة CNN، عن طلب روسيا مساعدة عسكرية من الصين، إنه "لم يسمع بذلك قط".

وقال: "الصين تشعر بقلق بالغ وحزن على الوضع في أوكرانيا، ونأمل بصدق أن تهدأ الأوضاع ويعود السلام في وقت مبكر".

وأضاف أن "الوضع الحالي في أوكرانيا مثير للقلق بالفعل، ويجب بذل أقصى الجهود لدعم روسيا وأوكرانيا في المضي قدما في المفاوضات، على الرغم من الوضع الصعب، للتوصل إلى نتيجة سلمية".

وتابع: "نحن ندعم ونشجع كل الجهود التي تؤدي إلى تسوية سلمية للأزمة، والأولوية القصوى الآن هي منع الموقف المتوتر من التصعيد أو حتى الخروج عن السيطرة، وهناك إجماع حول هذا الأمر بين المجتمع الدولي، بما في ذلك الأطراف المعنية ".

وذكر أن "الصين تدعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع حدوث أزمة إنسانية ضخمة"، وأضاف: "بكين طرحت مبادرة بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا، وقدمنا لها مساعدات إنسانية، وسنواصل القيام بذلك".