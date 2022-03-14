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(CNN)-- قالت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الاثنين، في بيان أرسل إلى شبكة CNN إن 636 مدنياً على الأقل لقوا حتفهم حتى يوم الأحد في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي.

وهذه زيادة قدرها 40 حالة وفاة مقارنة بالتحديث اليومي السابق.

وتقول المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن من بين القتلى ست فتيات و10 فتيان و30 طفلاً آخرين من غير المعروف جنسهم.

وبحسب المفوضية، أصيب ما لا يقل عن 1125 مدنيًا حتى الآن.

وقالت المفوضية إن "معظم الضحايا المدنيين الذين تم تسجيلهم نجموا عن استخدام أسلحة متفجرة ذات تأثير واسع النطاق، بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة ومنظومات الصواريخ متعددة الإطلاق، والضربات الصاروخية والجوية".

وأضافت "تعتقد المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن الأرقام الفعلية أعلى بكثير، لا سيما في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، ولا سيما في الأيام الأخيرة، حيث تأخر تلقي المعلومات من بعض المواقع التي دارت فيها أعمال قتالية عنيفة، ولا تزال العديد من التقارير تنتظر تأكيدها".