ناسا تعلن موقف روسيا بشأن إعادة رائد فضاء أمريكي من المحطة الدولية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) إن رائد الفضاء الأمريكي مارك فاندي هاي سيعود من محطة الفضاء الدولية على متن مركبة الفضاء الروسية "سويوز" كما هو مخطط له.

وذكر جويل مونتالبانو، مدير برنامج محطة الفضاء الدولية التابع لناسا: "سيتم إطلاق المركبة سويوز، يوم الجمعة، من قاعدة بايكونور الروسية بكازاخستان"، وتابع: "العمليات مستمرة في المحطة ونحن نتواصل مع زملائنا الروس بشأن هذه العملية، ويمكنني تأكيد أن مارك فاندي هاي سيعود إلى الوطن".

كانت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، ذكرت في وقت سابق يوم الاثنين، أن رائد الفضاء الأمريكي سيعود على متن المركبة "سويوز".

يذكر أن رحلة ذهاب مارك فاندي هاي إلى محطة الفضاء الدولية كانت في أبريل/ نيسان 2021 ورحلة العودة مقررة في 30 مارس/ أذار.

وقال مونتالبانو: لقد تم تصميم محطة الفضاء لتكون مترابطة، حيث لكل شريك قدرات مختلفة، ونحن نعمل معا"، وتابع: "لا يمكن لمجموعة أن تنفصل عن الآخرى، فنحن بحاجة إلى عمل كل شيء معا من أجل تحقيق النجاح".

ورداً على سؤال من قبل كريستين فيشر من شبكة CNN حول تداعيات التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وروسيا، قال مونتالبانو إن "محطة الفضاء الدولية كانت النموذج الرائد للتعاون الدولي، ولقد تحدثنا سابقا عن الترابط الذي يجمع بين الشريكين الأمريكي والروسي، لهذا السبب نحن قادرون على العمل".

وتابع: "ليس هناك ما يشير من شركائنا الروس حاليا إلى أنهم يريدون فعل أي شيء مختلف، لذلك، نحن نخطط لمواصلة العمل كما نحن".