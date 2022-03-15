مصادر لـCNN: روسيا طلبت وجبات طعام من الصين كمساعدات

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت مصادر، لشبكة CNN، إن روسيا طلبت مساعدات عسكرية ومالية من الصين خلال غزو القوات الروسية لأوكرانيا.

ووفقا لمصدرين مطلعين، كانت من بين المساعدات التي طلبتها روسيا، وجبات طعام عسكرية معبأة مسبقا وغير قابلة للتلف، معروفة في الولايات المتحدة باسم الوجبة الجاهزة للأكل (MREs).

ويسلط هذا الطلب الضوء على التحديات اللوجستية الأساسية، التي يقول المحللون والمسؤولون العسكريون، إنها أعاقت تقدم القوات الروسية في أوكرانيا ويثير تساؤلات حول استعدادات الجيش الروسي.

ووفقا لتقارير من مصادر مفتوحة، فإن القوات الروسية اقتحمت متاجر بقالة بحثا عن الطعام خلال هجومها في أوكرانيا.

وقال مصدر إن روسيا تقدمت للصين بطلب بشأن الطعام لأنها قد تكون على استعداد للوفاء به، لأنه لا يرتقي إلى مستوى المساعدة العسكرية المميتة التي قد ينظر إليها الغرب على أنها استفزازية.

وذكر مسؤول غربي ودبلوماسي أمريكي، لشبكة CNN، أن لدى الولايات المتحدة معلومات تشير إلى أن الصين أبدت بعض الانفتاح على تزويد روسيا بالمساعدات العسكرية والمالية التي طلبتها موسكو كجزء من غزوها لأوكرانيا، وأوضح مسؤول غربي ودبلوماسي أمريك أن واشنطن تنقل ما تعرفه من معلومات إلى حلفائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وحسبما قال مسؤولون أميركيون مطلعون على المعلومات الاستخبارية، لشبكة CNN، لم يتضح بعد ما إذا كانت الصين تعتزم تزويد روسيا بالمساعدة.

وذكر مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية أن أحد كبار مساعدي الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر، خلال الاجتماع مع نظيره الصيني، في روما استمر 7 ساعات، من "التداعيات والعواقب المحتملة التي ستتعرض لها الصين إذا دعمت روسيا".