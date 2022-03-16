بعضها قد يأتي من دول عربية.. ضغوط على بايدن لنقل أسلحة سوفيتية إلى أوكرانيا

(CNN)-- بينما يستعد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لمطالبة الكونغرس بمزيد من المساعدة العسكرية لبلاده، ترسل الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو بالفعل عدة أنظمة صواريخ أرض - جو إلى أوكرانيا للمساعدة في الدفاع عنها.

وفقًا لمسؤول أمريكي كبير، فإن هذه الأنظمة الإضافية تشمل أنظمة الدفاع الجوي المتنقلة من الحقبة السوفيتية من طرازات SA-8 و SA-10 و SA-12 و SA-14.

هذه الأنظمة لديها نطاق ارتفاع أقل من نظام S-300، الذي طلبته أوكرانيا. ومع ذلك، فإن لديها نطاقًا أعلى من صواريخ ستينغر المحمولة على الكتف والتي تم توفيرها سابقًا لأوكرانيا، مما يمنحها القدرة على ضرب صواريخ كروز.

تم الحصول على الأنظمة الصاروخية من الدول الشريكة في الناتو، وهي "في الطريق"، وفقًا لهذا المسؤول الأمريكي الكبير.

ليس من الواضح في الوقت الحالي كيف سيتم ردم هذه الأنظمة إلى الدولة المقدمة.