الجيش الأوكراني يوجه أكبر ضربة للمروحيات الروسية منذ بدء الغزو

العالم
نشر
دقيقتين قراءة
طائرات هليكوبتر عسكرية روسية مدمرة في مطار خيرسون الدولي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أظهرت صور أقمار صناعية التقطتها شركة "بلانيت لابز" أن الجيش الأوكراني دمر عددًا من طائرات الهليكوبتر العسكرية الروسية التي كانت موجودة في مطار خيرسون الدولي، يوم الثلاثاء.

قد يهمك أيضاً

مسؤول عسكري أمريكي: القوات الروسية لم تحقق تقدمًا ملحوظا في أوكرانيا

وشوهد، في صورة، عمود كبير من الدخان الأسود يتصاعد من المطار مع اشتعال النيران في طائرات هليكوبتر.

طائرات هليكوبتر عسكرية روسية مدمرة في مطار خيرسون الدولي

وتعد هذه الضربة العسكرية الأكثر تدميراً التي قام بها الجيش الأوكراني ضد المروحيات الروسية خلال الحرب، حيث شوهدت 3 طائرات هليكوبتر روسية، على الأقل، تحترق أو مدمرة، كما أصيبت مركبات عسكرية بالقرب من المطار.

وتظهر صورة أخرى التقطتها طائرة بدون طيار كانت تحلق فوق قرية كوميشاني القريبة من المطار، تصاعد أعمدة الدخان الكبيرة من داخل مطار خيرسون.

طائرات هليكوبتر عسكرية روسية مدمرة في مطار خيرسون الدولي

وقامت شبكةCNN بتحديد الموقع الجغرافي والتحقق من صحة الصورة.

ورصد نظام معلومات الحرائق لإدارة الموارد (FIRMS) في وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) الضربة العسكرية في مطار خيرسون.

ويستخدم نظام (FIRMS) لتتبع الحرائق الكبيرة في العالم. 

ووفقًا للبيانات التي جمعها نظام معلومات الحرائق، وقعت الضربة العسكرية حوالي الساعة 1:42 مساءً بالوقت المحلي.

طائرات هليكوبتر عسكرية روسية مدمرة في مطار خيرسون الدولي

وأظهرت صور الأقمار الصناعية من شركة ماكسار تكنولوجيز، يوم الاثنين، عددًا من طائرات الهليكوبتر العسكرية الروسية على مدرج المطار، كما شوهدت عشرات الآليات العسكرية في المنطقة المحيطة.

© 2022 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.