الجيش الأوكراني يوجه أكبر ضربة للمروحيات الروسية منذ بدء الغزو

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أظهرت صور أقمار صناعية التقطتها شركة "بلانيت لابز" أن الجيش الأوكراني دمر عددًا من طائرات الهليكوبتر العسكرية الروسية التي كانت موجودة في مطار خيرسون الدولي، يوم الثلاثاء.

وشوهد، في صورة، عمود كبير من الدخان الأسود يتصاعد من المطار مع اشتعال النيران في طائرات هليكوبتر.

وتعد هذه الضربة العسكرية الأكثر تدميراً التي قام بها الجيش الأوكراني ضد المروحيات الروسية خلال الحرب، حيث شوهدت 3 طائرات هليكوبتر روسية، على الأقل، تحترق أو مدمرة، كما أصيبت مركبات عسكرية بالقرب من المطار.

وتظهر صورة أخرى التقطتها طائرة بدون طيار كانت تحلق فوق قرية كوميشاني القريبة من المطار، تصاعد أعمدة الدخان الكبيرة من داخل مطار خيرسون.

وقامت شبكةCNN بتحديد الموقع الجغرافي والتحقق من صحة الصورة.

ورصد نظام معلومات الحرائق لإدارة الموارد (FIRMS) في وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) الضربة العسكرية في مطار خيرسون.

ويستخدم نظام (FIRMS) لتتبع الحرائق الكبيرة في العالم.

ووفقًا للبيانات التي جمعها نظام معلومات الحرائق، وقعت الضربة العسكرية حوالي الساعة 1:42 مساءً بالوقت المحلي.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية من شركة ماكسار تكنولوجيز، يوم الاثنين، عددًا من طائرات الهليكوبتر العسكرية الروسية على مدرج المطار، كما شوهدت عشرات الآليات العسكرية في المنطقة المحيطة.