“إنها لحظة لن ينسوها أبدًا“.. مصور يلتقط صورًا مؤثرة للاجئين يحاولون الفرار من أوكرانيا بمحطة قطار في لفيف

(CNN)-- قال مسؤول عسكري أمريكي رفيع المستوى، خلال إفادة صحفية الاثنين، إنه "تقريبًا جميع" التحركات الروسية في أوكرانيا "لا تزال متوقفة".

وقال المسؤول إن القوات الروسية التي تتحرك في كييف، بما في ذلك القافلة سيئة السمعة إلى الشمال، لم تتقدم بشكل ملحوظ خلال عطلة نهاية الأسبوع، على الرغم من أن الولايات المتحدة ترى أن روسيا تحاول "التدفق بقوات خلف العناصر المتقدمة" تتحرك إلى شمال كييف.

وقال المسؤول إن الهجمات على مدينتي تشيرنيهيف وخاركيف ما زالت متوقفة، لكن روسيا قسمت قوة قوامها 50 إلى 60 مركبة للتحرك نحو مدينة إيزيو ، على الأرجح لمنع تدفق القوات الأوكرانية من الجزء الغربي من البلاد.

وتواصل أوكرانيا الدفاع عن ماريوبول، على الرغم من أن المدينة لا تزال معزولة، وفقًا للمسؤول.

ولم تتقدم القوات الروسية أيضًا بالقرب من بلدة ميكولايف، وفقًا للمسؤول، حيث يمكن أن تتحرك قواتها منها في أوديسا أو شمالًا باتجاه كييف.

وقال مسؤول أمريكي كبير للصحفيين، الاثنين، إن المزيد من شحنات المساعدة الأمنية من الولايات المتحدة ذهبت إلى أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأشار إلى أن المساعدة الأمنية التي وصلت خلال عطلة نهاية الأسبوع هي من حزمة السحب التي تبلغ 350 مليون دولار والتي وافق عليها الرئيس الأمريكي جو بايدن في بداية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتعمل وزارة الدفاع الأمريكية أيضًا "بسرعة" على "ملء" حزمة المساعدة الأمنية التي وافق عليها بايدن خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقال المسؤول إن هذه الحزمة تخص 200 مليون دولار من المساعدات الأمنية.

وقال المسؤول: "نحن نعمل بجد على رسم خريطة لذلك، كيف سيبدو ذلك، وماذا سيكون في البداية، والعمل على متى سيصل إلى هناك".

وأضاف أن الضربات الصاروخية الروسية على مركز تدريب عسكري أوكراني بالقرب من لفيف غرب أوكرانيا لن تؤثر على الجهود الأمريكية لتزويد الجيش الأوكراني بشحنات أسلحة.

وقال المسؤول إن روسيا هاجمت منشأة تدريب يافوريف بصواريخ كروز أطلقتها قاذفات من المجال الجوي الروسي، التي قالت إدارة لفيف الإقليمية يوم الأحد إنها قتلت 35 شخصًا.

وقال المسؤول إن يافوريف لم يتم استخدامه كموقع شحن للمساعدة الأمنية الأمريكية، وسيكون "استنتاجًا خاطئًا" القول بأن الضربة كانت تستهدف شحنات أمنية أمريكية إلى أوكرانيا، وهو ما هدد به مسؤول روسي في بيان صدر في نهاية الأسبوع.

وقال المسؤول إنه لم يكن هناك جنود أمريكيون أو متعاقدون في يافوريف عندما قُصفت الأحد. وقبل الغزو الروسي، تم إعادة نشر قوات الحرس الوطني لفلوريدا التي كانت تتمركز في يافوريف خارج أوكرانيا.