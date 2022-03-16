مصادر لـCNN: بايدن سيعلن عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال مسؤولون أمريكيون، لشبكة CNN، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن، الأربعاء، عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بعد أن يلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطابه أمام الكونغرس.

وأضاف المسؤولون أن المساعدات الجديدة ستشمل المزيد من الأسلحة الدفاعية التي قدمتها الولايات المتحدة بالفعل لأوكرانيا، بما في ذلك صواريخ ستينغر المضادة للطائرات وكذلك صواريخ "جافلين" المضادة للدروع.

وذكر أحد المسؤولين أنه من المتوقع أن يعلن بايدن عن 800 مليون دولار إضافية للمساعدة الأمنية لأوكرانيا، وبذلك يصل إجمالي المبلغ الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي فقط إلى مليار دولار.

وبلغ إجمالي المساعدات التي أعلنتها إدارة بايدن لأوكرانيا 2 مليار دولار.

يذكر أن صحيفة وول ستريت جورنال أول من نشر عن المساعدات الجديدة.