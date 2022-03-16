الاتحاد الأوروبي يدرج رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي فى قائمة العقوبات

(CNN)-- أظهرت جريدة الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، أن رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي الإنجليزي، ورجال أعمال روس مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تم إدراجهم في قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.

كان وزير المالية الفرنسي برونو لومير أعلن، في وقت سابق يوم الثلاثاء، أن وزراء المالية الأوروبيين وافقوا رسميًا على "أسرع وأقوى حزمة من العقوبات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي في تاريخه، والتي تستهدف القلة الحاكمة في روسيا (الأوليغارش) وجماعات الضغط والدعاية الذين يروجون لرواية الكرملين عن الوضع في أوكرانيا."

وكان أبراموفيتش، الذي وصفه الاتحاد الأوروبي بأنه "مقرب من فلاديمير بوتين"، واحدًا من 15 فردًا أضيفوا إلى قائمة الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء.

وسيتم تجميد أصول جميع الأفراد الخاضعين للعقوبات وكذلك منعهم من الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها، كما يُحظر على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لهم.

وأوضح الاتحاد الأوروبي أن "العلاقات الطويلة والوثيقة التي تربط أبراموفيتش بفلاديمير بوتين ساعدت أبراموفيتش على الحفاظ بثروته الكبيرة".

وقال مسؤول الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية جوزيب بوريل إن الاتحاد يستهدف "أولئك الذين لهم دور قيادي في التضليل الإعلامي الذي رافق حرب بوتين ضد الشعب الأوكراني"، وأضاف: "رسالتنا واضحة: أولئك الذين مكنوا من غزو أوكرانيا يدفعون ثمن أفعالهم".