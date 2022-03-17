إيران تطلق سراح بريطانيتين.. هل هناك علاقة بسداد لندن ديونها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أطلقت إيران سراح مواطنتين بريطانيتين من أصول إيرانية، الأربعاء، تزامنا مع الإعلان عن سداد بريطانيا ديون لطهران كانت تعود لعقود سابقة.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني، أمير عبداللهيان عن سداد كامل ديون بريطانيا إلى بلاده، نافيا "وجود أي صلة بين سداد لندن للديون والإفراج عن البريطانيتين من أصول إيرانية، نازانين زاغاري-راتكليف وأنوشه آشوري"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وقال عبداللهيان إن "بريطانيا كانت تدين إلى إيران بمبلغ 390 مليون جنيه استرليني على خلفية صفقات دفاعية في مرحلة ما قبل الثورة الإسلامية".

وأضاف أن "الشهور الأربعة الماضية شهدت اتصالات مكثفة بيني وبين وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، بهدف إحياء مطالبنا وتحويل هذا المبلغ إلى حساب المصرف المركزي الإيراني".

وقال وزير الخارجية الإيراني: "أعلن بكل وضوح أنه لا توجد أي صلة بين سداد هذا المبلغ والإفراج عن نازانين زاغاري-راتكليف وأنوشه آشوري حيث أن السلطة القضائية صاحبة القرار في هذا الخصوص".

وأضاف: "نحن تسلمنا المبلغ قبل عدة أيام، لكن في الوقت نفسه تواصلت المتابعات القضائية وسير الإجراءات حول طلب الافراج عن المواطنتين البريطانيتين"، مؤكدا أنه "رغم التقارب بين تاريخ الإفراج وتحويل المبلغ، لكن ليست هناك اي علاقة بين الاثنين".

كانت وزيرة الخارجية البريطانية قالت إن بلادها سددت ديونًا مستحقة لإيران منذ عقود.

وقالت تراس في بيان أمام البرلمان البريطاني: "بعد مفاوضات شديدة التعقيد والشاملة، تمت تسوية الديون التي كانت متعلقة بمدرعات ودبابات لم يتم تسليمها لإيران بعدما ألغت لندن الصفقة ردا على ثورة عام 1979"، وأضافت الوزيرة البريطانية أن "إيران وافقت على استخدام الأموال للأغراض الإنسانية فقط".

وكانت السلطات الإيرانية تحتجز نازانين زاغاري-راتكليف بتهمة التجسس في عام 2016، وكان بصحبتها ابنتها خلال زيارة إلى عائلتها في إيران.

في حين اعتقل عملاء المخابرات الإيرانية آشوري في طهران عام 2017. وأدينت بالتجسس لصالح الموساد الإسرائيلي وحُكم عليها بالسجن لمدة 12 عامًا، حسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).