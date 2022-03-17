رصد 4 سفن حربية روسية وما يعتقد أنها تحمله على متنها قرب اليابان

تعرف على قدرات صواريخ "ستينغر" التي تستخدمها أوكرانيا ضد الجيش الروسي

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ذكرت وزارة الدفاع اليابانية، الأربعاء، أن أربع سفن حربية روسية مرت عبر مضيق تسوغارو في شمال شرق اليابان بين الثلاثاء والأربعاء، لافتة إلى أنه ربما كانت تنقل قوات ومركبات قتالية إلى أوكرانيا.

Credit: Japan Ministry of Defense

ويشار إلى أن مضيق تسوغارو يربط بحر اليابان بالمحيط الهادئ ويقع بين أكبر جزيرتين رئيسيتين في اليابان هما هونشو وهوكايدو.

Credit: Japan Ministry of Defense

وكان تقييم استخباراتي نشرته وزارة الدفاع البريطانية، الثلاثاء، قد أشار إلى أنه وبسبب الخسائر الفادحة التي تلقتها بأوكرانيا، فإن روسيا تعيد نشر قوات من مناطق بعيدة مثل "منطقتها العسكرية الشرقية وأسطول المحيط الهادئ وأرمينيا".

Credit: Japan Ministry of Defense

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وصف، الأربعاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ "مجرم حرب". وذلك فيما يعتبر تحولا عن موقف الإدارة السابق في استخدام هذا التوصيف.