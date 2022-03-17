أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أظهرت صور أقمار صناعية التقطتها شركة ماكسار تكنولوجيز أن الجيش الأوكراني شن غارة ثانية، خلال 24 ساعة، على مطار خيرسون الدولي حيث دمر عددًا من طائرات الهليكوبتر العسكرية الروسية التي كانت موجودة في المطار.

وكان الجيش الأوكراني شن، الثلاثاء، غارة على المطار تعد الضربة العسكرية الأكثر تدميراً ضد المروحيات الروسية خلال الحرب، حيث شوهدت 3 طائرات هليكوبتر روسية، على الأقل، تحترق أو مدمرة، كما أصيبت مركبات عسكرية بالقرب من المطار، بحسب صور أقمار صناعية التقطتها شركة "بلانيت لابز".

وشوهد، في صورة، عمود كبير من الدخان الأسود يتصاعد من المطار مع اشتعال النيران في طائرات هليكوبتر، الثلاثاء.

وأظهرت صورة أخرى التقطتها طائرة بدون طيار كانت تحلق فوق قرية كوميشاني القريبة من المطار بعد الغارة الأولى، تصاعد أعمدة الدخان الكبيرة من داخل مطار خيرسون.

قامت شبكةCNN بتحديد الموقع الجغرافي والتحقق من صحة تلك الصورة.

ورصد نظام معلومات الحرائق لإدارة الموارد (FIRMS) في وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) الضربة العسكرية الأولى في مطار خيرسون.

ويستخدم نظام (FIRMS) لتتبع الحرائق الكبيرة في العالم.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية من شركة ماكسار تكنولوجيز، يوم الاثنين، عددًا من طائرات الهليكوبتر العسكرية الروسية على مدرج المطار، كما شوهدت عشرات الآليات العسكرية في المنطقة المحيطة.