أوكرانيا تعلن إطلاق سراح عمدة ميليتوبول مقابل 9 جنود روس

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)--أعلنت السلطات الأوكرانية، الخميس، إطلاق سراح عمدة بلدية ميليتوبول إيفان فيدوروف في إطار تبادل للأسرى.

وكان فيدوروف شوهد، في مقطع فيديو، وهو يُقتاد من قبل مسلحين من مبنى حكومي في المدينة، الجمعة، في حين قال مكتب المدعي العام لمنطقة لوغانسك الانفصالية المدعومة من روسيا إنهم يدرسون تهم الإرهاب الموجهة إليه.

وقال مركز الاتصالات الاستراتيجية وأمن المعلومات الأوكراني، في بيان، الخميس: "تم إطلاق سراح فيدوروف مقابل 9 جنود روس، ولدوا بين عامي 2002 و 2003."

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفى إرسال مجندين إلى أوكرانيا لكن وزارة الدفاع الروسية أكدت، في وقت سابق، أن مجندين شاركوا في غزو أوكرانيا وأن بعضهم تم أسرهم من قبل القوات الأوكرانية.

وأضاف المركز أن "فيدوروف نُقل إلى لوغانسك بعد اعتقاله واحتُجز لـ5 أيام حيث نُصح بالتعاون مع روسيا، وهو ما رفض القيام به".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على فيسبوك:"لقد تمكنا أخيرا من إطلاق سراح عمدة ميليتوبول من الأسر، ميليتوبول الأوكرانية التي لن تخضع للمحتلين"، وأضاف: "إيفان فيدوروف حر لقد تحدثت معه اليوم".

وتابع: " لقد اختطفه الجيش الروسي في 11 مارس / آذار، في محاولة لإقناعه بالتعاون لكن رجلنا صمد ولم يستسلم، تمامًا مثلنا جميعا لن نستسلم لأننا أوكرانيون ونحمي أنفسنا".

وفي وقت سابق، قال كيريلو تيموشينكو، وهو مسؤول كبير في مكتب الرئيس الأوكراني، على تلغرام، إن "فيدوروف تم إنقاذه في عملية خاصة".