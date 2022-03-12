مسلحون يعتقلون رئيس بلدية أوكراني في مدينة تحتلها روسيا

كييف، أوكرانيا (CNN)-- شوهد رئيس بلدية ميليتوبول، إيفان فيدوروف، في شريط فيديو وهو يُقتاد من قبل مسلحين من مبنى حكومي في المدينة، الجمعة، في حين قال مكتب المدعي العام لمنطقة لوغانسك الانفصالية المدعومة من روسيا إنهم يدرسون تهم الإرهاب الموجهة إليه.

وفقًا لرسالة على موقع المدعي العام في لوغانسك، يُتهم فيدوروف بمساعدة وتمويل أنشطة إرهابية وبأنه جزء من مجتمع إجرامي، حيث ادعى مكتب المدعي العام أن فيدوروف كان عضوًا في "القطاع الصحيح" وهي مجموعة سياسية وشبه عسكرية قومية أوكرانية تعمل في أوكرانيا، لديها موقف مناهض لروسيا.

ويُعد اعتقال فيدوروف على يد المسلحين أول حالة معروفة لمسؤول سياسي أوكراني يتم احتجازه والتحقيق معه من قبل القوات المدعومة من روسيا أو القوات المدعومة من روسيا منذ بدء الغزو.

وقامت CNN بتحديد الموقع الجغرافي والتحقق من صحة الفيديو، في حين لم تتمكن الشبكة من تحديد محامي فيدوروف أمام التهم الموجهة إليه.