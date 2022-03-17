مصادر لـCNN: أمريكا ستزود أوكرانيا بطائرات بدون طيار "انتحارية"

(CNN)-- قال مصدران مطلعان، لشبكة CNN، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستزود أوكرانيا بطائرات بدون طيار من طراز "سويتش بليد".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن، الأربعاء، عن مساعدة أمريكية إضافية لأوكرانيا تشمل طائرات بدون طيار.

وذكر المصدران أن تلك الطائرات من طراز "سويتش بليد" صغيرة تسمى بـ"الكاميكازي" أو "الطائرات الانتحارية" حيث تحمل رأسا حربيا و تنفجر عند الاصطدام بالهدف.

وبحسب شركة إيروفيرونمينت المنتجة للطائرة فإن الطراز" سويتش بليد 300" يمكن أن يصل إلى هدف على مسافة 6 أميال، في حين أن الطراز" سويتش بليد 600"وهو الأكبر يمكن أن يصيب هدفا على بعد أكثر من 20 ميلاً، وأوضحت الشركة أنه يمكن تشغيل الطرازين في غضون دقائق.

يذكر أن شبكة CNN، قالت في وقت سابق الأربعاء، إن تلك الطائرات كانت في قائمة للمساعدات العسكرية والتكنولوجية طلبتها أوكرانيا من واشنطن، بحسب مصادر.

وأوضحت تلك المصادر أن هذه الأسلحة أضيفت إلى القائمة بعد استشارة الأوكرانيين لشركاء في الكونغرس خلال عطلة نهاية الأسبوع حول مسودة القائمة.

وسيتعين على الولايات المتحدة توفير التدريب للقوات الأوكرانية إذا أعطتهم هذه الأسلحة، لكن المصادر المطلعة على القائمة قالت إنه يمكن القيام بذلك عن بُعد.

ولم يكن لدى شركة إيروفيرونمينت أي تعليق على تزويد أوكرانيا بالطائرات، على الرغم من أن بيانًا على موقع الشركة الإلكتروني، ذكر أن الشركة "تقف إلى جانب شعب أوكرانيا ودول حلف الناتو".