بلينكن: بايدن سيحذر نظيره الصيني من فرض عقوبات ردا على دعم روسيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيوضح لنظيره الصيني شي جين بينغ، في مكالمة هاتفية، الجمعة، أن الصين "ستتحمل المسؤولية عن أي إجراءات تتخذها لدعم العدوان الروسي على أوكرانيا، وأن الولايات المتحدة لن تتردد في فرض عقوبات مكلفة على بكين إذا فعلت ذلك".

وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحفي في وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، أن الصين "ترفض إدانة هذا العدوان، بينما تسعى إلى تصوير نفسها كوسيط محايد".

وتابع: "نعتقد أن الصين تتحمل مسؤولية استخدام نفوذها على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والدفاع عن القواعد والمبادئ الدولية التي تدعي أنها تدعمها".

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن قلق بلاده من أن الصين تفكر في منح روسيا معدات عسكرية خلال حربها في أوكرانيا.