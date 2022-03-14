رئيس فنلندا يكشف ما قاله بوتين عندما سأله إن كان يريد تغيير النظام في أوكرانيا

(CNN)-- قال مسؤول غربي ودبلوماسي أمريكي لشبكة CNN إن الولايات المتحدة لديها معلومات تشير إلى أن الصين أبدت بعض الانفتاح على تزويد روسيا بالمساعدة العسكرية والمالية المطلوبة. لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت الصين تعتزم تزويد روسيا بمساعدة عسكرية أو مالية كجزء من حربها على أوكرانيا، حسبما قال مسؤولون أميركيون مطلعون على المعلومات الاستخبارية لشبكة CNN.

وذكرت المصادر أن ذلك جاء بالتفصيل في برقية دبلوماسية تم نقلها إلى الحلفاء في أوروبا وآسيا.

لم تذكر البرقية بشكل قاطع أنه تم تقديم المساعدة. وقال أحد المسؤولين أيضًا إن الولايات المتحدة حذرت في البرقية من أن الصين ستنكر على الأرجح استعدادها لتقديم المساعدة.

وقال أحد المصادر إن قيادة الحزب الشيوعي الصيني ليست كلها على اتفاق بشأن كيفية الاستجابة لطلب روسيا للمساعدة. وقال مسؤولان إن رغبة الصين في تجنب العواقب الاقتصادية قد تحد من شهيتها لمساعدة روسيا.

وقال أحد المصادر: "هناك قلق حقيقي لدى البعض من أن مشاركتهم قد تضر بالعلاقات الاقتصادية مع الغرب، التي تعتمد عليها الصين".

يراقب المسؤولون أيضًا ما إذا كانت الصين تقدم بعض الإغاثة الاقتصادية والدبلوماسية لروسيا في أشكال أخرى، مثل التصويت على الامتناع عن التصويت في الأمم المتحدة.

وقال مدير وكالة الاستخبارات المركزية، بيل بيرنز، أمام لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، الخميس، إن الرئيس الصيني شي جين بينغ "غير مستقر" بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا جزئيًا لأن "ذكائه الخاص لا يبدو أنه أخبره بما سيحدث"، وبسبب الطريقة التي دفع بها بوتين الأمريكيين والأوروبيين معًا بشكل وثيق

وقال مسؤولون بشكل منفصل لشبكة CNN إن "شي" شعر بالقلق من الطريقة التي أدت بها الحرب في أوكرانيا إلى تنشيط تحالف الناتو.

بحسب بيرنز، تشعر القيادة الصينية بالقلق أيضًا بسبب "الضرر الذي يلحق بسمعة الصين بسبب ارتباطها بشبح العدوان الروسي في أوكرانيا" و "العواقب الاقتصادية في وقت كانت فيه معدلات النمو في الصين أقل مما كانت عليه في 30 عامًا"

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن الولايات المتحدة "تراقب عن كثب إلى أي مدى تقدم" الصين أو أي دولة أخرى "أي شكل من أشكال الدعم، سواء كان ذلك دعمًا ماديًا أو دعمًا اقتصاديًا أو دعمًا ماليًا لروسيا.

وأضاف "أي دعم من هذا القبيل من أي مكان في العالم سيكون مصدر قلق كبير لنا".

بينما رفض التعليق على وجه التحديد على تقارير حول برقية دبلوماسية أرسلتها الولايات المتحدة إلى حلفاء الناتو حول استعداد الصين لدعم حرب روسيا في أوكرانيا.

ونفت الصين وروسيا مزاعم بأن موسكو طلبت مساعدة عسكرية من بكين.