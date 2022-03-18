5 أسباب توضح أهمية مدينة لفيف غرب أوكرانيا

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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أعلن عمدة مدينة لفيف غرب أوكرانيا عن استهداف الجيش الروسي لموقع قرب مطار المدينة في وقت مبكر صباح الجمعة، مع استمرار العمليات العسكرية الروسية بالبلاد منذ 24 فبراير فبراير/ شباط الماضي.

وفيما يلي نستعرض لكم 5 أسباب توضح أهمية لفيف: