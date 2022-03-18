5 أسباب توضح أهمية مدينة لفيف غرب أوكرانيا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أعلن عمدة مدينة لفيف غرب أوكرانيا عن استهداف الجيش الروسي لموقع قرب مطار المدينة في وقت مبكر صباح الجمعة، مع استمرار العمليات العسكرية الروسية بالبلاد منذ 24 فبراير فبراير/ شباط الماضي.
وفيما يلي نستعرض لكم 5 أسباب توضح أهمية لفيف:
- الموقع: على بعد حوالي 43 ميلاً (70 كيلومترًا) من الحدود البولندية، تقع لفيف على أعتاب الناتو أي هجوم هنا يمكن أن يكون له تداعيات دولية.
- اللاجئون: أصبحت لفيف نقطة انطلاق للنازحين الأوكرانيين، وهي تستضيف أكثر من 200 ألف نازح داخلي في مدينة يزيد عدد سكانها عن 700 ألف نسمة.
- اللوجيستيات: تعمل المنطقة الأكبر كطريق حاسم لتزويد الجيش الأوكراني بالأسلحة وجهود مقاومة أوسع أحبطت خطط موسكو لغزو خاطف.
- الثقافة: مركز لفيف التاريخي هو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو والمتحف الوطني يضم المجموعة الأكثر اكتمالا من فنون العصور الوسطى المقدسة والمخطوطات الدينية النادرة في البلاد.
- قاعدة مؤقتة: أصبحت المدينة موطنًا مؤقتًا للعديد من المؤسسات الإعلامية والسفارات، والتي اضطرت إلى الانتقال من العاصمة الأوكرانية كييف.