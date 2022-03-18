ضربة روسية في لفيف غرب أوكرانيا.. ماذا كان الهدف؟

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كييف، أوكرانيا (CNN)-- قال مكتب رئيس مدينة لفيف لشبكة CNN إن صاروخًا روسيًا واحدًا على الأقل أصاب موقعًا في المدينة في وقت مبكر من صباح الجمعة.

رئيس البلدية أندريه سادوفي أوضح في وقت لاحق أن صواريخ روسية ضربت مصنعًا لتصليح الطائرات لافتا على أن عدة صواريخ أصابت الموقع القريب من مطار لفيف.

وفي تحديث على صفحته على فيسبوك ، قال سادوفي إن العمل في المصنع توقف قبل سقوط الصواريخ ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات في هذه المرحلة.

وحتى يوم الجمعة، نجت المدينة الخلابة في غرب أوكرانيا إلى حد كبير من القصف المتواصل للقوات الروسية. ولكن على بعد حوالي 43 ميلاً (70 كيلومترًا) من الحدود البولندية، فإن لفيف على أعتاب الناتو - أي هجوم هنا يمكن أن يكون له تداعيات دولية.