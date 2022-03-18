أوكرانيا تعلن "اختطاف" القوات الروسية لرئيس بلدية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال أوليه سينيهوبوف، حاكم مدينة خاركيف الأوكرانية، الخميس، إن القوات الروسية ألقت القبض على فيكتور تيريشينكو، رئيس بلدية فيليكوبورلوتسكا في منطقة خاركيف شمال شرق البلاد.

وأضاف سينيهوبوف، في مقطع فيديو: "الروس أسروا فيكتور تيريشينكو رئيس بلدية فيليكوبورلوتسكا، لقد اختطف من مكان عمله وتم نقله إلى مركز الشرطة"، وتابع حاكم مدينة خاركيف: "إنهم يحتجزون تيريشينكو ولن يطلقوا سراحه".

وتابع أن سكان البلدية يدينون هذا العمل، وقال إنه "يعمل على تحرير تيريشينكو في أسرع وقت ممكن"، وذكر: "قريباً ستعود أراضينا المحتلة لنا مرة آخرى".

وقال إنه على الرغم من أن القوات الروسية لم تسيطر على خاركيف ، إلا أنها "تواصل إرهابها ضد السكان المدنيين، ولا سيما ضد رؤساء البلديات".

يذكر أن ذلك الحادث يأتي بعد يوم من إجراء عملية تبادل أسرى أطلق خلالها سراح رئيس بلدية ميليتوبول، إيفان فيدوروف، الذي أسرته القوات الروسية.