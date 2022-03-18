تحديث استخباراتي بريطاني عن وضع القوات الروسية بمقدمة الجبهات

تعرف على قدرات صواريخ "ستينغر" التي تستخدمها أوكرانيا ضد الجيش الروسي

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان تحديثي استخباراتي، الخميس، إن الجيش الروسي لا يزال يواجه مشاكل لوجستية في "غزوه المتعثر لأوكرانيا".

وتابعت الوزارة إن القوات الروسية مُنعت من إعادة إمداد "القوات الأمامية حتى بالضروريات الأساسية مثل الغذاء والوقود"، بسبب عدم قدرتها على السيطرة على المجال الجوي الأوكراني والتحديات على الأرض.

واضافت الوزارة أن "الإحجام عن المناورة عبر البلاد، والافتقار إلى السيطرة على الجو وقدرات الجسور المحدودة، تمنع روسيا من إعادة إمداد قواتها الأمامية بشكل فعال بالضروريات الأساسية مثل الغذاء والوقود".

واستطردت قائلة: "الهجمات المضادة الأوكرانية المتواصلة تجبر روسيا على تحويل أعداد كبيرة من القوات إلى خطوط إمدادهم الخاصة، هذا يحد بشدة من القدرة الهجومية لروسيا".