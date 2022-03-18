زيلينسكي يوجه رسالة للمرتزقة والشعب الروسي: "الحياة أفضل من المال"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المرتزقة الذين ينوون الانضمام إلى القوات الروسية خلال غزوها أوكرانيا، قائلاً إن "هذا سيكون أسوأ قرار في حياتكم".

وأضاف زيلينسكي، في مقطع فيديو نشره على فيسبوك، الخميس: "أن تعيش حياة طويلة أفضل من الأموال التي تعرض عليك مقابل حياة قصيرة".

وزعم الرئيس الأوكراني أن بلاده لديها معلومات تفيد بأن الجيش الروسي يقوم بتجنيد مرتزقة من دول أخرى، وقال إن هذا لن يساعد موسكو.

وذكر زيلينسكي أن القوات الأوكرانية ما زالت تسيطر على جميع المناطق الرئيسية في البلاد.

وأضاف أن "المجندين الروس الجدد المقبوض عليهم يعاملون كسجناء، لكن أوكرانيا لا تخطط لاحتجاز الآلاف أو السجناء".

وقال مخاطبا الروس: "لسنا بحاجة إلى جنود روس قتلى، لسنا بحاجة إلى ذلك، ولم نكن نريد هذه الحرب، ونريد السلام فقط. ونريدكم أن تحبوا أطفالكم أكثر من خشية السلطات ".

وأشار زيلينسكي إلى خطابه أمام البرلمان الألماني، الخميس، وقال إنه سيواصل التحدث إلى "برلمانات الدول الشريكة".

وقال: "أشعر أنه يتم فهمنا بشكل متزايد في أوروبا وبلدان مختلفة في العالم، وهذا يعطينا المزيد من الدعم الذي كنا نطلبه منذ فترة طويلة ".