يقود شاحنة.. رئيس وزراء بريطانيا الأسبق يثير تفاعلا بإيصاله مساعدات لبولندا

العالم
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
مستخدمين كل وسائط النقل.. هكذا فر 3 ملايين لاجئ من أوكرانيا خارجًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، ديفيد كاميرون، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صور له يقود شاحنة مساعدات أوكرانية إلى بولندا.

ونشر كاميرون الصورة على حسابه المعرف بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، الجمعة، قائلا بتعليق: "أنا الآن أقود السيارة إلى بولندا مع اثنين من زملائي من تشيبي لاردر لتسليمها إلى الصليب الأحمر. ستكون رحلة طويلة، لكنني سأبقيكم على اطلاع على طول الطريق".

وفي تغريدة منفصلة نشر كاميرون مقطع فيديو لما يتم تحمليه من مساعدات على الشاحنة، قائلا: "لملء شاحنة صغيرة بكل شيء من الحفاضات إلى المنتجات الصحية والملابس الدافئة إلى مجموعات الإسعافات الأولية".

وأضاف: "في الأسبوعين الماضيين، وجهنا نداء من أجل الأشياء التي يحتاجها اللاجئون من أوكرانيا عند وصولهم إلى بولندا. وكانت استجابة مذهلة.."

قد يهمك أيضاً

تفاعل على تصريحات نصرالله ورده على ارسال قوات من حزب الله للقتال بجانب روسيا بأوكرانيا

© 2022 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.