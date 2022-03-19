شاهد.. كيف فرّ 3 ملايين لاجئ من أوكرانيا إلى دول الجوار هربًا من العنف؟

تعرّف على النساء اللواتي يخاطرن بكل شيء للعودة إلى أوكرانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، ديفيد كاميرون، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صور له يقود شاحنة مساعدات أوكرانية إلى بولندا.

I'm currently driving to Poland with two Chippy Larder colleagues to make our delivery to the Red Cross. It’s going to be a long drive, but I’ll keep you updated along the way. #StandWithUkraine️ https://t.co/T0ORCT4Eek

ونشر كاميرون الصورة على حسابه المعرف بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، الجمعة، قائلا بتعليق: "أنا الآن أقود السيارة إلى بولندا مع اثنين من زملائي من تشيبي لاردر لتسليمها إلى الصليب الأحمر. ستكون رحلة طويلة، لكنني سأبقيكم على اطلاع على طول الطريق".

… into this - to fill a small lorry with everything from nappies to sanitary products, warm clothes to first aid kits. https://t.co/Ql0b2MzuBE

وفي تغريدة منفصلة نشر كاميرون مقطع فيديو لما يتم تحمليه من مساعدات على الشاحنة، قائلا: "لملء شاحنة صغيرة بكل شيء من الحفاضات إلى المنتجات الصحية والملابس الدافئة إلى مجموعات الإسعافات الأولية".

وأضاف: "في الأسبوعين الماضيين، وجهنا نداء من أجل الأشياء التي يحتاجها اللاجئون من أوكرانيا عند وصولهم إلى بولندا. وكانت استجابة مذهلة.."