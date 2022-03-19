(CNN)-- قالت وزارة الدفاع الروسية، السبت، إن صواريخ "كينزال" القوية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت دمرت مستودعا للذخيرة العسكرية في غرب أوكرانيا، الجمعة.

وقالت الوزارة "في 18 مارس/ أذار، دمر نظام صواريخ كينزال الصاروخية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، مستودعا كبيرًا تحت الأرض من الصواريخ والذخيرة الجوية للقوات الأوكرانية في قرية ديلاتين بمنطقة إيفانو فرانكيفسك".

CNN غير قادرة على التحقق بشكل مستقل من هذا الادعاء.

سبق للوزارة أن تقدمت بادعاءات بأن الصاروخ شديد القدرة على المناورة، والذي ينتقل أسرع من سرعة الصوت، لا مثيل له من حيث الفاعلية عندما يقترن بطائرات MiG-31 المقاتلة.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطابه السنوي أمام البرلمان الروسي في 2018، إن روسيا طورت صاروخًا "لا يقهر" يمكنه إطلاق رأس حربي بسرعة تفوق سرعة الصوت.