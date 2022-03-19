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(CNN)-- أظهرت لقطات الأقمار الصناعية حالة الدمار الذي لحق بمسرح في ماريوبول عندما قُصف قبل ثلاثة أيام.

وبيّنت صورة التقطتها شركة ماكسار تكنولوجيز لصور الأقمار الصناعية، السبت، حوالي ثلثي المبنى مدمرًا بالكامل، والواجهة الغربية فقط لا تزال قائمة.

لا يزال واضحًا في الصورة الكلمة الروسية التي تعني "أطفال" مرسومة بأحرف كبيرة على الأرض أمام المدخل.

تم استخدام المسرح كمأوى بالإضافة إلى التجمع الإنساني الرئيسي في المدينة، وفقًا للسلطات. تتراوح تقديرات عدد الأشخاص في الداخل وقت الهجوم من 800 إلى 1300.

وأشارت التقارير المبكرة في صباح اليوم التالي للضربة إلى أن ملجأ المبنى من القنابل قد نجا، لكن التقارير عن جهود إنقاذ الناجين كان من الصعب التأكد منها.

وكانت الاتصالات في المدينة المحاصرة متقطعة منذ أيام، وعرقلت أعمال الإنقاذ بخطر القصف شبه المستمر، بحسب تقارير واردة من داخل المدينة.

أشارت التقارير الأولية إلى أن العديد من الناجين اضطروا إلى الحفر لإنقاذ أنفهسم من تحت الأنقاض.

وقدّر مسؤولون أوكرانيون مختلفون عدد الناجين بـ 130، مع شخص واحد بأنه أصيب بجروح خطيرة.