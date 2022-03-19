من بداية رئاسته إلى اليوم.. كيف تغير فلاديمير بوتين على مدى أكثر من 20 عامًا؟

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(CNN)-- طرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عدة قضايا لتحقيق وقف إطلاق النار مع أوكرانيا في مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، وفقًا لمتحدث باسم الرئاسة التركية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، في مقابلة مع صحيفة "حريت" التركية نُشرت السبت، إن أردوغان عرض إحضار كل من بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تركيا لتسهيل المفاوضات لإنهاء الحرب.

وقال قالن إنه بينما كان زيلينسكي مستعدًا للاجتماع، طرح بوتين قضايا يتعين حلها قبل إجراء أي مفاوضات على مستوى القيادة.

"الأول هو حياد أوكرانيا، أي تخليها عن عضوية الناتو. ثانيًا، نزع السلاح وضمانات الأمن المتبادل في سياق النموذج النمساوي. ثالثًا، العملية التي يشير إليها الجانب الروسي باسم "نزع النازية". رابعًا، إزالة العقبات أمام الاستخدام الواسع النطاق للغة الروسية في أوكرانيا".

وأضاف قالن: "من المفهوم أنه تم إحراز بعض التقدم في المواد الأربع الأولى من المفاوضات الجارية. ومن السابق لأوانه القول إن هناك اتفاقًا كاملاً أو أن اتفاقًا على وشك أن يتم توقيعه".

ووجه بوتين ومسؤولون حكوميون آخرون مرارًا وتكرارًا اتهامات كاذبة تجاه أوكرانيا باعتبارها دوافعهم للغزو، قائلين بلا أساس على أن البلاد يجب أن "تلفظ النازية".

وأضاف قالن أن بوتين قدم مطلبين آخرين كانا من "أصعب القضايا"، أحدهما الاعتراف بضم شبه جزيرة القرم وما يسمى بالجمهوريتين في منطقة دونباس. وقال قالن إن هاتين المسألتين الأخيرتين "ليستا مطالب مقبولة لأوكرانيا والمجتمع الدولي".

وقال قالن في المقابلة: "إذا تم التوصل إلى نقطة في المواد الأربع الأولى وتم التوصل إلى اتفاق، فيمكن أن يكون هناك نقاش على مستوى القادة بشأن المادتين الخامسة والسادسة"، مضيفا أنه إذا جرت المفاوضات قد يكون من الممكن التوصل إلى اتفاق وإنهاء الحرب".

وقال كالين إن أردوغان حث بوتين على أن يكون وقف إطلاق النار دائمًا. قالت مديرية الاتصالات التركية يوم الخميس إن أردوغان عرض استضافة كلا الرئيسين في اسطنبول أو أنقرة ، قائلة إن "الإجماع على بعض القضايا قد يتطلب محادثات على مستوى القيادة".