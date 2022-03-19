رئيس فنلندا يكشف ما قاله بوتين عندما سأله إن كان يريد تغيير النظام في أوكرانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للحظة قطع بث كلمة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على التلفزيون الروسي الرسمي.

الحديث يدور حول قطع التلفزيون الرسمي الروسي فجأة #بوتين الذي كان يتحدث في ملعب لوجنيكي المزدحم في #موسكو بذكرى ضم شبه جزيرة القرم، وأذاع أغان وطنية. كل الموضوع انه كان هناك خلل فني طبيعي وبعدها انتهى خطاب بوتين وغادر المنصة. https://t.co/QuE7WntQjS

وتناقل نشطاء تصريحات على لسان ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين بأن سبب الانقطاع يعود لخلل فني.

💢لعب التلفزيون الروسي اليوم بكل المواقع والقنوات الإعلامية لعب قطع بث نهاية كلمة بوتين فخرجت الوكالات والحسابات تضخ أساطير الخيال اليساري عبر نظرية المؤامرة المرتبط بنظرية البلاهة المترسخ لديهم ان الحكومة قطعت خطبة بوتين فتم إعادة كل الإحتفال وحاليا هم يرتبون كذبة اخرى 😂

أصدرت السلطات الروسية تعليمات لمعلمي مدارس موسكو وطلاب الجامعات الحكومية بحضور الاحتفال الذي شارك فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، بمناسبة الذكرى الثامنة لضم روسيا لشبه جزيرة القرم، بحسب مصادر لشبكة CNN.

بوتين قطع فجأة الكلمة التي كان يلقيها في استاد بموسكو بحضور آلاف الروس وغادر مع بث التلفزيون الروسي أغان وطنية!

وقالت المصادر، التي تلقت منشورا بهذه التعليمات، إن السلطات الروسية لجأت إلى هذا التصرف في محاولة أخيرة منها لرسم صورة بأن هناك موقف موحد مؤيد للغزو الروسي لأوكرانيا.

الكرملين حول انتهاء بث أداء بوتين فجأة في حفل ربيع القرم في لوجنيكي: كان هناك عطل فني https://t.co/mKRuYC7lHP

وأوضح العديد ممن تلقوا تلك التعليمات، لشبكة CNN، أنهم شعروا بالضغط من أجل الذهاب إلى ملعب لوجنيكي بوسط موسكو، حيث ألقى بوتين خطابا أمام الحضور تزامن مع دخول غزو بلاده لأوكرانيا أسبوعه الرابع.