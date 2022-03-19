فيديو لحظة قطع بث كلمة بوتين على التلفزيون الروسي أمام الجماهير يثير تفاعلا

العالم
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
220316133926-01-putin-wealth-corruption-super-169.jpeg

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للحظة قطع بث كلمة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على التلفزيون الروسي الرسمي.

وتناقل نشطاء تصريحات على لسان ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين بأن سبب الانقطاع يعود لخلل فني.

أصدرت السلطات الروسية تعليمات لمعلمي مدارس موسكو وطلاب الجامعات الحكومية بحضور الاحتفال الذي شارك فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، بمناسبة الذكرى الثامنة لضم روسيا لشبه جزيرة القرم، بحسب مصادر لشبكة CNN.

وقالت المصادر، التي تلقت منشورا بهذه التعليمات، إن السلطات الروسية لجأت إلى هذا التصرف في محاولة أخيرة منها لرسم صورة بأن هناك موقف موحد مؤيد للغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوضح العديد ممن تلقوا تلك التعليمات، لشبكة CNN، أنهم شعروا بالضغط من أجل الذهاب إلى ملعب لوجنيكي بوسط موسكو، حيث ألقى بوتين خطابا أمام الحضور تزامن مع دخول غزو بلاده لأوكرانيا أسبوعه الرابع.

قد يهمك أيضاً

مصادر تكشف لـCNN كواليس حشد جمهور لحضور كلمة بوتين

© 2022 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.