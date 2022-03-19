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لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الدفاع البريطانية في آخر تحديث استخباراتي لها، السبت، إن روسيا "فوجئت حتى الآن بحجم وشراسة" المقاومة الأوكرانية، و"اضطرت لتغيير نهجها العملياتي".

وأوضحت الدفاع البريطانية في تحديثها: "الكرملين فشل حتى الآن في تحقيق أهدافه الأصلية" وينتهج الآن استراتيجية استنزاف.. من المحتمل أن يشمل ذلك الاستخدام العشوائي للقوة النارية مما يؤدي إلى زيادة الخسائر في صفوف المدنيين، وتدمير البنية التحتية الأوكرانية، وتفاقم الأزمة الإنسانية".

وقالت الوزارة إنه وفي خضم الغزو، عزز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيطرته على وسائل الإعلام في البلاد. لافتة إلى أن "الكرملين يحاول السيطرة على السرد (لوقائع الحرب)، والانتقاص من المشاكل العملياتية، وإخفاء أعداد الضحايا الروس الكبيرة عن الشعب الروسي".

وقال مسؤول رفيع في مخابرات حلف شمال الأطلسي للصحفيين في مقر الحلف، الأربعاء، اشترط عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية التقييمات: "يتضح كل يوم أن بوتين أخطأ بشكل خطير.. لا تزال روسيا تواجه صعوبات في تعويض خسائرها القتالية، وتسعى بشكل متزايد للاستفادة من القوات غير النظامية، بما في ذلك الشركات العسكرية الروسية الخاصة والمقاتلين السوريين".