من بداية رئاسته إلى اليوم.. كيف تغير فلاديمير بوتين على مدى أكثر من 20 عامًا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علق وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن على تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين لافتا إلى أن الأخير يجلس في قصوره بعد أن جمع المليارات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لبلينكن وصل نصه لموقع CNN بالعربية، حيث قال: "لقد سخر الرئيس بوتين من هذه العقوبات واستخدم خطاباته العامة الأخيرة للسخرية من الروس الذين يعيشون في الخارج وقال إنهم يعتمدون بشكل كبير على ’فطائر كبد الإوز والمحار‘ على حد تعبيره، وهو في هذه الأثناء يجلس في قصوره بعد أن جمع المليارات من ثروة الشعب الروسي، بينما يقف الروس في طوابير طويلة للحصول على النقود والنظر إلى المتاجر وهي تغلق وقيمة الروبل وهي تنخفض".

وتابع بلينكن قائلا: "دمر الرئيس بوتين في غضون أسابيع 30 عاما من الانفتاح على العالم والفرص الاقتصادية للشعب الروسي، تمت معاقبة العشرات من أعضاء قاعدة السلطة الفاسدة في الكرملين، وفقدوا العديد من اليخوت والفلل الضخمة الخاصة بهم، لا عجب في أن يواصل الروس الشجعان الاحتجاج على الحرب ويتعرضون للضرب والاعتقال بسبب ذلك".

وأضاف: "قد تجلب موسكو بعد تدمير المدن الأوكرانية مسؤولين من روسيا للعمل كمسؤولين حكوميين محليين وزيادة ما يصفونه بـ’الدعم الاقتصادي‘ في محاولة لجعل الناس يعتمدون على موسكو من أجل البقاء، أكرر أنه سبق لروسيا أن فعلت ذلك في جورجيا، لا يسير غزو الرئيس بوتين لأوكرانيا بحسب ما تم التخطيط له، لم يرحب الشعب الأوكراني بالجيش الروسي. لم يرضخ له، على العكس تماما إنهم يقاتلون بشجاعة غير عادية لحماية منازلهم وعائلاتهم وبلدهم.".

واستطرد الوزير الأمريكي: "تعرضت روسيا لعقوبات غير مسبوقة وانقطعت عن الاقتصاد العالمي، اقتصادها في حالة سقوط حر، أغلقت المئات من الشركات عملياتها في روسيا".