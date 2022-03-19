أمريكا ترد على تهديد روسيا باستهداف شحنات السلاح الموجهة إلى أوكرانيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قلل البيت الأبيض، الجمعة، من أهمية تهديد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن بلاده تعتبر أن أي شحنات سلاح تدخل أوكرانيا ستكون "هدفا مشروعا" لموسكو.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن تعهد بإرسال أكثر من 800 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، لمراسلة شبكة CNN كايتلان كولينز خلال مؤتمر صحفي، الجمعة: "هذا تهديد تم توجيهه من قبل"، مضيفة أنه "لا توجد قوات أمريكية داخل أوكرانيا"، وتابعت أن القوات الأمريكية موجودة في أراضي دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وذكرت: "نحن نراقب عن كثب التصعيد المستمر من قبل الروس، وسنتابع عن قرب ما إذا واصلوا هذا التهديد".

كانت شبكة CNN ذكرت، في وقت سابق الجمعة، أن لافروف قال، لقناة "روسيا اليوم" الحكومية، إن الروس "أوضحوا تمامًا أن أي شحنة تحمل أسلحة ستدخل أراضي أوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا".

ووفقا لوكالة "تاس" الروسية للأنباء، قال سيرغي لافروف إن "أنظمة الدفاع الصاروخية السوفيتية والروسية الصنع المتاحة لبعض دول الناتو لا يمكن نقلها بشكل قانوني إلى دول ثالثة".

وتعهدت الولايات المتحدة ودول من الناتو بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا تشمل طائرات بدون طيار وصواريخ مضادة للدبابات.