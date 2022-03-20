الصين تنشر ما قاله رئيسها لبايدن حول أوكرانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شنخوا" تفاصيل مما قاله رئيس الصين شي جين بينغ مع نظيره الأمريكي، جو بايدن فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية.

وقالت الوكالة في تقريرها: "تبادل الجانبان وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا، وشرح بايدن الموقف الأمريكي، وأعرب عن استعداده للتواصل مع الصين لمنع تفاقم الموقف.، قال شي ’لا تريد الصين أن ترى الوضع في أوكرانيا يبلغ هذا الحد. تدعم الصين السلام وتعارض الحرب. هذا جزء لا يتجزأ من تاريخ الصين وثقافتها‘".

وأضاف الرئيس الصيني أن بلاده "تتوصل إلى استنتاج مستقل يستند إلى سمات كل مسألة، وتدعو إلى التمسك بالقانون الدولي والأعراف المعترف بها عالميا الحاكمة للعلاقات الدولية، وتلتزم بميثاق الأمم المتحدة وتعزز رؤية الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام. هذه هي المبادئ الرئيسية التي يرتكز عليها نهج الصين تجاه الأزمة الأوكرانية".

وتابعت الوكالة: "وفي إشارته إلى أن الصين طرحت مبادرة من ست نقاط بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا، قال شي إن الصين مستعدة لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لأوكرانيا والدول المتضررة الأخرى".

واستطرد الرئيس الصيني أنه "يتعين على جميع الأطراف تقديم الدعم المشترك لروسيا وأوكرانيا في إجراء حوار ومفاوضات تؤدي إلى نتائج وتؤدي إلى السلام.. ويتعين على الولايات المتحدة والناتو إجراء حوار مع روسيا لمعالجة جوهر الأزمة الأوكرانية وتخفيف حدة الشواغل الأمنية لكل من روسيا وأوكرانيا".