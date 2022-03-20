جونسون: بوتين بحالة ذعر من خروج ثورة مؤيدة للديمقراطية بموسكو

من بداية رئاسته إلى اليوم.. كيف تغير فلاديمير بوتين على مدى أكثر من 20 عامًا؟

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في مؤتمر لحزب المحافظين في منطقة بلاكبول، السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في "ذعر تام" من فكرة ثورة في موسكو.

قال جونسون في خطابه، الذي تم بثه على صفحة حزب المحافظين على تويتر: "لماذا قرر غزو هذا البلد البريء تماما؟ لم يكن يعتقد حقًا أن أوكرانيا ستنضم إلى الناتو في أي وقت قريب، كان يعلم جيدًا أنه لا توجد خطة لوضع صواريخ على الأراضي الأوكرانية".

وأضاف: "لقد شعر بالرعب من تأثير ذلك النموذج الأوكراني عليه وعلى روسيا.. وكان في حالة ذعر تام بشأن ما يسمى بالثورة الملونة في موسكو نفسها.. لهذا السبب يحاول بوحشية إخماد شعلة الحرية في أوكرانيا.."

ولفت رئيس الوزراء البريطاني إلى أن بوتين "خائف" من أوكرانيا بسبب حرية الصحافة في البلاد، والانتخابات الحرة، والديمقراطية والأسواق المفتوحة، ويخشى من "اللوم الضمني على نفسه" للنموذج الأوكراني.