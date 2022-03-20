روسيا تستخدم بأوكرانيا سلاحًا قويًا وفائق السرعة لا يمكن اعتراضه.. وزير دفاع أمريكا الأسبق: تصعيد خطير

لندن، المملكة المتحدة (CNN)—قالت وزارة الدفاع البريطانية، بأحدث تقييم استخباراتي، صباح الاحد، إن القوات الروسية ستستمر باستخدام قوتها النارية الثقيلة لدعم تقدم قواتها البطيء على الأرض.

وقالت الدفاع البريطانية في تحديثها أن "روسيا كثفت الأسبوع الماضي قصفها العشوائي للمناطق الحضرية حيث أحرز جيشها تقدما محدودا في السيطرة على مدن بشرق أوكرانيا.. من المحتمل أن تستمر روسيا في استخدام قوتها النارية الثقيلة لدعم الهجمات على المناطق الحضرية حيث تسعى للحد من خسائرها الكبيرة بالفعل، على حساب المزيد من الخسائر في صفوف المدنيين".

وأضافت الوزارة أن القصف العشوائي على المناطق السكنية أدى إلى "دمار واسع النطاق وسقوط أعداد كبيرة من المدنيين".

وفي سياق متصل، تعرضت مدرسة فنية تستخدم كمأوى لنحو 400 شخص في مدينة ماريوبول المحاصرة للقصف من قبل القوات الروسية، وفقًا لمجلس مدينة ماريوبول في بيان على قناتها على تيليغرام.